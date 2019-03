Baselworld 2019 : le show horloger à ne pas manquer

Même si le petit monde des salons horlogers est en pleine mutation forcée, le Salon International de la Haute Horlogerie, davantage connu sous l'acronyme SIHH et Baselworld demeurent encore aujourd'hui les deux rendez-vous incontournables de l'industrie. Les marques y dévoilent leurs nouveautés, les distributeurs viennent y passer leurs commandes et les amateurs et collectionneurs y découvrent les montres qu'ils vont acquérir - ou à défaut les faire rêver.





Le SIHH s'étant tenu en janvier dernier, c'est au tour de Baselworld d'ouvrir ses portes mercredi pour une édition pleine de surprises - un événement incontournable à suivre ici : En direct de Baselworld 2019 : toutes les nouveautés (photos Live, avis, prix).





Certes Baselworld a perdu de sa superbe en termes de nombres d'exposants. Ils étaient en effet quelque 1.500 en 2015 alors que cette édition 2019 n'en comptera qu'un peu plus de... 500. Il convient cependant de rappeler que la majeure partie des entreprises qui ont cessé d'exposer ces dernières années étaient des fournisseurs de l'industrie horlogère et joaillière, Baselworld étant le Salon Mondial de l'Horlogerie et de la Bijouterie - des départs sans aucun doute regrettables mais qui n'affectent en rien, pour l'acheteur final, la part de rêve liée à cette grand-messe internationale.





Ainsi, exception faite (mais quelle exception !) du Swatch Group, N°1 mondial de l'horlogerie (Omega, Breguet, Hamilton, Blancpain, Mido, Harry Winston, Tissot...) qui brillera par son absence cette année, les grands noms de l'horlogerie mondiale sont présents à Bâle. Vous y retrouvez ainsi Rolex , Seiko et Grand Seiko, Patek Philippe, Chanel, TAG Heuer, Breitling, Tudor ou encore Chopard, Frédérique Constant et Bell & Ross sans oublier la belle Oris. Aux côtés de ces géants, et c'est tout l'intérêt de Baselworld, l'amateur peut découvrir un grand nombre de marques plus confidentielles (en termes de nombre de montres vendues chaque année) mais dotées d'une belle créativité et pratiquant souvent, ce n'est pas un détail, des prix plus accessibles. Il en va ainsi de maisons telles que March LA.B (une marque Made in France qui vaut le détour), de Sinn, Anonimo, Citizen, Junghans ou encore de Yema.





The Watch Observer, comme son nom l'indique, est présent à Baselworld 2019 afin de vous faire découvrir les nouveautés de l'année au travers de séries photos, vidéos et articles apportant un regard critique, l'idée étant de vous guider dans vos prochains achats. Dit autrement, que vous soyez grand collectionneur de montres, simple amateur ou curieux, Baselworld 2019 est l'EVENEMENT à ne pas manquer cette semaine.