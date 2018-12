Saint-Sylvestre : comment briller sans se ruiner ?

A la veille de la Saint-Sylvestre, nombreux sont ceux qui préparent leurs tenues pour faire sensation dans les soirées. Pour ce faire, nul besoin de se ruiner. Pour se créer un look festif, il suffit de chiner sur internet ou dans des boutiques de vêtements de seconde main. On pourra même fouiller dans nos placards et ressortir des habits de tous les jours que l'on accessoirisera. Quelles pièces privilégier pour rester sur le devant de la scène ?



