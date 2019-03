Seiko, Chanel, Bell & Ross… le top des plus belles montres dévoilées au salon Baselworld 2019 (1/2)

Pour la première fois, la manufacture nippone fait appel à un talent externe pour nous proposer six nouvelles versions de son incontournable gamme Prospex : le designer Ken Okuyama auquel nous devons notamment la Ferrari Enzo ou la Maserati Quattroporte. Le résultat, baptisé Prospex LX, est particulièrement enthousiasmant - la version LX Black SNR035 étant tout simplement irrésistible.





Si elle conserve les attributs qui font le succès de Seiko dans le monde (fonctionnalité à toute épreuve, étanchéité et robustesse), elle y ajoute quelques touches qui en font une montre d'exception. Comme son nom le laisse deviner, la Prospex LX Black SNR035 se pare d'un revêtement noir qui vient habiller sa superbe et masculine boîte en titane anti-éraflure avec polissage Zaratsu. Cette même tonalité caractérise l'ensemble du modèle : cadran noir, aiguilles et index noirs (enduits de matière luminescente), lunette noire et bracelet en cuir le crocodile... noir.





Destinée aux voyageurs, qu'il s'agisse de baroudeurs ou d'hommes d'affaires, Seiko équipe le cadran de la Prospex LX Black SNR035 d'une aiguille GMT et d'un indicateur de réserve de marche, celle-ci étant de 72 h. Et pour cause ! Cette magnifique nouveauté est motorisée, comme les 5 autres modèles de la gamme Prospex LX, d'un calibre Spring Drive - une technologie exclusive à la manufacture nippone que l'on résumer comme étant une montre à remontage automatique équipée d'un régulateur électronique pour une précision imbattable de -1/+1 seconde par jour. Design puissant et ultra masculin et mouvement de compétition : cette Seiko figure sans conteste au rang des modèles incontournables de Baselworld 2019.





Seiko Prospex LX Black SNR035 - Prix = 5.600 €