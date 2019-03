Seiko, Garmin… le sport à l’honneur de l’actualité horlogère

Les amateurs de course à pied et autres sportifs connaissent tous Garmin et sa gamme de montres connectées - quand ils n'en possèdent pas une. Principal fournisseur mondial de produits dédiés à l'aéronautique, Garmin vient cependant de franchir une nouvelle étape en matière de montres connectées en dévoilant une ligne baptisée MARQ. L'idée est claire : proposer des montres connectées à la redoutable fonctionnalité, mais bénéficiant d'un design et d'une conception dignes des plus grandes marques de montres de luxe. Objectif ? Séduire aussi les amateurs de montres et faire en sorte de concevoir une montre haut de gamme et fonctionnelle qui puisse vous accompagner tout au long de la journée et pas uniquement lors de la pratique de vos activités sportives.





Pour ce faire, Garmin introduit 5 montres MARQ à son catalogue : Aviator, Driver, Captain, Expedition et Athlete.

Dotées d'un tronc commun de fonctionnalités classiques (GPS/GLONASS/GALILEO, altimètre barométrique, stockage de musique, paiement sans contact Garmin Pay™, notifications intelligentes, moniteur de fréquence cardiaque au poignet Elevate™... etc) et de 32 GB de mémoire, Garmin y ajoute des applications très pointues dédiées respectivement à la pratique de l'aviation, de la course automobile (en tant que pilote ou spectateur), de la régate, de l'exploration/marche à pied et, pour la MARQ Athlete, à la pratique de sports à haut niveau.





Les possibilités offertes par chacune de ces montres Garmin, chacune dans leur domaine, sont vraiment incroyables et font d'elles de véritables montres instrument. Ce côté tool watch est cependant contrebalancé par une conception haut de gamme qui fait appel à des matériaux empruntés à l'univers des montres de luxe : du titane avec finition brossée pour les boîtes - celui de la MARQ Driver étant même agrémenté d'un traitement DLC gris - et de la céramique pour l'insert des lunettes, servie en fonction des modèles en finition brossée ou polie.





Les bracelets de ces Garmin MARQ ne sont pas en reste en s'inspirant eux aussi de l'horlogerie classique haut de gamme. La MARQ Aviator s'habille par exemple d'un bracelet triple maillons en titane brossé quand la MARQ Captain se pare d'un innovant bracelet en nylon tissé Jacquard doté de 3 teintes bleues différentes pour un résultat à la fois très résistant et particulièrement réussi.





En d'autres termes, ces 5 nouvelles Garmin MARQ, dont vous apprécierez également l'exceptionnelle autonomie (12 jours en mode smartwatch, 48 h en mode UltraTrac et de 28 h en mode GPS), parviennent à intégrer des fonctionnalités d'exception dans des montres associant esthétique séduisante, conception soignée et robustesse.

Que demander de plus ?





>> Montres Garmin MARQ - Prix = de 1.500 € à 2.500 € en fonction des modèles





L'actualité de vos marques préférées et des principaux acteurs du monde de l’horlogerie en temps réel avec The Watch Observer.