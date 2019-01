Soldes anticipés ou ventes privées : le match

De nombreuses boutiques ont déjà commencé les promotions. Sur les vitrines et sur les étiquettes, les démarques sont partout. Soldes en Lorraine ou ventes privées partout en France ? Nous avons comparé. Alors, où sont les bonnes affaires ? Le niveau de ristourne est-il exactement le même ?



