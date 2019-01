Soldes : comment faire de bonnes affaires ?

On hésite toujours à faire les soldes la première ou la dernière semaine. Mais selon une récente étude réalisée par idealo, le site comparateur de prix, c'est lors de la troisième et la quatrième semaine que l'on fait les meilleures affaires. Pour cause, les prix ont déjà bien baissé et il y a encore pas mal de choix. Il faut également prendre son temps pour ne pas se faire avoir et acheter à cause du prix. D'autres conseils de Coralie Dioum sont à découvrir en images.



Ce samedi 12 janvier 2019, Coralie Dioum dans sa chronique "Ça vous tente ?", nous parle des soldes. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 12/01/2019 présentée par Christophe Moulin sur LCI.