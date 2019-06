Tendance : à chacun sa perruque

Le marché de la perruque concerne aussi bien les hommes que les femmes. Autrefois, on la portait pour des raisons médicales. Actuellement, elle est devenue un accessoire de mode, offrant un choix infini, avec toutes les nuances de couleurs. Plus discrètes, tellement perfectionnées et confortables, elles peuvent être portées plusieurs jours d'affilée.



