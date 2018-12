Tours : déguisement obligatoire pour le réveillon du Nouvel an

Il n'y a rien de plus amusant que de se déguiser le soir du réveillon de la Saint-Sylvestre. A Tours, l'heure est aux essayages des costumes. Notons qu'il est important de respecter les thèmes donnés. Côté budget, les prix des déguisements peuvent varier entre cinq et cinquante euros. Quel costume choisirez-vous ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 31/12/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1.