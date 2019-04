Un vent de fraîcheur souffle sur l'univers des montres de luxe

Qui, parmi les amateurs et collectionneurs de montres, ne rêve pas de porter une montre dont il est certain qu'il ne la verra au poignet d'aucun autre ? Qui, parmi ces mêmes amateurs et collectionneurs de montres, n'aimerait pas découvrir de l'intérieur ses marques de montres préférées et assister en live à certaines étapes de la conception d'un modèle - telles que le polissage de la boîte ou le contrôle des mouvements ? Qui, parmi vous, n'aimerait pas assister à des événements horlogers prestigieux tels que le GPHG ou le Monaco Yacht Show ? Qui, enfin, ne rêve pas de pouvoir acheter des montres de prestige à des prix avantageux ?





Tout cela est désormais possible grâce au Fine Watch Club. Ce club VIP, destiné aux amateurs de montres et autres collectionneurs ouvert depuis quelques mois, est absolument unique en ce genre. Sa réjouissante vocation est de permettre à ses membres de bénéficier d'accès à des séries ultra limitées qui sont produites exclusivement pour le Fine Watch Club, de participer à des visites privées de célèbres manufactures, d'assister à des événements horlogers haut de gamme ou encore de prendre part à des ventes privées très attractives. Les prochaines visites de manufactures dévoilées pour le moment se tiendront les 8 mai (visite Jaeger-LeCoultre) et 13 juin 2019 (TAG Heuer).





Du côté des séries limitées, le Fine Watch Club proposera à ses membres adhérents dès le mois de septembre prochain une édition réalisée avec Bulgari sur la base de son modèle phare. La suivante se tiendra en octobre et concernera un modèle iconique de la manufacture Zenith. D'autres lui emboîteront le pas puisque l'idée du Fine Watch Club est de proposer à ses membres une série limitée chaque mois.





Quant aux prochains événements horlogers auxquels les membres du Fine Watch Club pourront participer, il convient de citer le Grand Prix d'Horlogerie de Genève, la célèbre vente caritative Only Watch (Monaco), le Salon QP (Londres), la Dubaï Watch Week ou encore le Monaco Yacht Show. Enfin, Julien Haenny, patron du Fine Watch Club, a choisi de laisser planer le suspens sur les ventes privées à venir bien que celles-ci soient déjà calées.





Pour accéder à ses services uniques, le Fine Watch Club propose trois types d'adhésion, chacune donnant accès à des prestations spécifiques. Si l'une est gratuite, le montant de la cotisation nécessaire aux deux autres (respectivement 88 € et 420 €) sera intégralement déduit lors du premier achat d'une montre en série limitée. En d'autres termes, Julien Haenny et son Fine Watch Club proposent une offre inédite aux amateurs et collectionneurs de montres qui vont enfin avoir le sentiment d'être de réels VIP. Ce n'est pas du luxe ! Enfin si, justement !





