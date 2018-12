Ventes privées et promotions : les soldes avant l'heure

Après un mois de décembre marqué par une baisse du chiffre d'affaires, certains commerçants ont décidé d'organiser des ventes privées. Ce type d'opération commerciale consiste à fidéliser les clients réguliers en proposant des promotions. Ce procédé est une manière pour les enseignes d'anticiper les soldes officielles et d'écouler les fins de stock.



