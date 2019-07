VIDÉO - Production, distribution, lavages... Savez-vous quelle est l'empreinte carbone de votre t-shirt ?

Son utilisation a elle aussi un impact puisque le lavage de ce t-shirt engage une forte consommation d'eau. L'Ademe a par exemple calculé que la lessive engendrait 12% de la part de la consommation d'eau par ménage, soit 14.000 litres d'eau par an.





Et lorsqu'on ne veut plus de ce t-shirt en coton, que se passe-t-il ? Aujourd'hui, il y a encore peu de possibilités de recyclage des fibres textiles. Selon les chiffres Eco TLC 2018, toujours cités par Novethic, les vêtements jamais portés représentent 70% de notre garde-robe, sachant qu'un Français jette en moyenne 9,5 kilos de vêtements par an et que seulement 32,6% des habits sont réellement recyclés. La plupart du temps, ils se retrouvent à la décharge ou sont incinérés.





Au total, l'empreinte carbone d'un t-shirt en coton, qui ne pèse que quelques grammes sur nos épaules, serait donc équivalente à 5.6 kilos de CO2 par an. Enorme quand on sait que 2 milliards de t-shirts sont vendus chaque année...