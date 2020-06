1000 postes supprimés chez Sanofi : "On n'a pas le droit de laisser la santé à des groupes dont le seul objectif est le profit", déplore un délégué CGT

Pour lui, ce plan de départs volontaires est celui de trop. "Nous nous apercevons que ces restructurations ne vont que dans un sens et n'ont qu'un seul objectif : la profitabilité. Cela devient insupportable" après "15 ans d'instabilité et de réorganisation", déplore-t-il, visiblement très ému (voir vidéo en tête de cet article). "Une société ne peut pas se développer dans l'instabilité."

"Nous avons beau avoir de beaux discours de notre présidence en disant que la France a retrouver sa souveraineté en termes de fabrications de médicaments, que l'Europe va retrouver son indépendance... Mais cette souveraineté et cette indépendance, nos États et la communauté européenne la donnent au privé", regrette le délégué syndical. "Au niveau de la CGT, nous avons du mal à comprendre comment nous pouvons avoir une souveraineté ou une indépendance quand elles dépendent du privé."

Par dépit, il en appelle au gouvernement et au président de la République, alors qu'Emmanuel Macron s'était rendu le 16 juin dernier au laboratoire Sanofi. "Nous continuerons à le faire, mais il faut se rendre à l'évidence : un groupe comme Sanofi est une firme qui a plus de pouvoir qu'un État", déclare Jean-Louis Peyren.

"Aujourd'hui, Sanofi est un groupe français, mais qui nous dit que demain, parce qu'il y a de meilleurs offrants ailleurs, les actionnaires ne donneront pas ce site à une société chinoise ?", demande Jean-Louis Peyren. "Sanofi est un groupe pharmaceutique, de santé. Nous n'avons pas le droit de laisser la santé à des groupes qui n'ont qu'un seul objectif : le profit."

Enfin, le délégué syndical regrette le montant qu'il estime versé aux actionnaires par l'entreprise dans laquelle il est salarié. "En 2020, Sanofi a versé 4 milliards de dividendes aux actionnaires", juge-t-il. "À la fin de l'année, on va nous dire qu'il faut donner au 'Téléthon', au 'Sidaction', au 'Pasteurdon' ? Et je travaille pour une entreprise qui est capable de donner 4 milliards aux actionnaires ? Et dans le même pays, des soignants doivent mettre des sacs poubelles pour se protéger ? Je me dis que je vis dans un monde où il y a un problème."