11 morts depuis le début de la crise des Gilets jaunes : des accidents de la route mais pas seulement

Cette déclaration du Président de la République sur les victimes causées "bien souvent par la bêtise humaine" fait également réagir car Marseille a été endeuillée par la mort d'une octogénaire durant "l'acte 3" des Gilets jaunes. Le 1er décembre à Marseille, cette femme de 80 ans avait été blessée chez elle par des éléments d'une grenade lacrymogène lancée depuis la rue alors qu’elle fermait les volets de son appartement, au quatrième étage d'un immeuble proche de la Canebière.





Le lendemain, elle décédait à l’hôpital d’un arrêt cardiaque, sur la table d’opération. Des plots de grenade ont été retrouvés chez elle. L'IGPN a été saisie pour faire le jour sur les circonstances exactes du tir de grenade. A ce jour, l'autopsie a révélé que le "choc n'était pas la cause du décès". Sa mort avait été imputée à "un choc opératoire" et non au "choc facial", avait affirmé le parquet de Marseille.