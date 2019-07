14 juillet : premier feu d'artifice à Nice trois ans après les attentats

Le retour du feu d'artifice ne pouvait se passer sans qu'une large concertation soit organisée. Les familles de victimes ont donné leur accord, mais elles ont demandé qu'il ait lieu dans la soirée du 13 juillet et non le lendemain. Dimanche soir, le philharmonique de Nice rendra hommage aux victimes, symbolisées par 86 faisceaux lumineux dans la baie des Anges.



