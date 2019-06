15.000 morts par an imputables au chômage : Juan Branco dit-il vrai ?

Presque. Pierre Meneton, chercheur à l'Inserm, met en avant un ordre de grandeur de 10.000 à 14.000 décès liés au chômage chaque année. Il s'appuie pour cela sur une étude qu'il a mené sur les effets du chômage sur la santé cardiovasculaire et la mortalité globale et publiée en décembre dans la revue International Archives of Occupational and Environmental Health.





De 1995 à 2007, ce scientifique a suivi près de 6.000 volontaires âgés de 45 à 64 ans, qui ne souffraient ni de maladies cardiovasculaires, ni d'autres problèmes cardiaques. Les résultats sont accablants : le risque d'événements cardiovasculaires, qu'ils soient ou non mortels, augmente de 80% chez les chômeurs. Le taux de mortalité, de manière générale, est quant à lui trois fois supérieur à celui des personnes actives du même âge, soit un effet comparable à celui du tabagisme.





Alors comment l'expliquer ? Certes, des études soulignent régulièrement que les chômeurs développent plus de comportements à risque que la population active : consommation d'alcool, sédentarité, régime alimentaire de faible qualité ou absence de soins en raison de leur condition économique. Mais cela n'explique pas tout. Indépendamment de ces facteurs, le chômage favorise en outre l’apparition de troubles du sommeil, d'anxiété et de dépression, syndromes connus pour augmenter les risques cardiovasculaires. "C’est bien la condition sociale représentée par le chômage qui a été étudiée par les chercheurs et non l’inactivité professionnelle en soi, précise l'auteur, puisque l’augmentation du risque cardiovasculaire et la surmortalité ne se retrouvent pas chez les personnes volontairement inactives ou chez les retraités."





Et les résultats seraient même une sous-estimation de la réalité puisque l'échantillon de volontaires étudié était plus favorisé que la moyenne des Français et présentait une meilleure hygiène de vie.