1er mai 2019 : les syndicats ont-ils réussi leur pari ?

Avec ce 1er mai 2019, les syndicats espéraient réussir à redonner de la voix. Les chiffres de mobilisation sont un peu plus élevés qu'en 2018. Ils étaient 164 500 cette année, contre 143 500 l'année dernière. Mais malgré leur revendication, les syndicats sont passés inaperçus, éclipsés par les Gilets Jaunes et les "black blocs". Qu'en est-il du poids des syndicats et du taux de syndicalisation aujourd'hui en France ?



