1er mai à la Pitié-Salpêtrière : l'IGPN saisie après la publication d'une vidéo montrant des policiers frappant un étudiant

Après la publication par Mediapart du récit d'un étudiant du Crous de la Pitié-Salpêtrière, affirmant, vidéo à l'appui, avoir été frappé par des membres des policiers, l'IGPN a été saisie, a annoncé le parquet de Paris à l'AFP. La vidéo qui circule date du 1er mai 2019, jour de la Fête du travail. On y voit des policiers à moto, souvent comparés aux "voltigeurs" interdits depuis 1986 et la mort de l'étudiant Malik Oussekine, asséner au moins un coup de matraque à cet étudiant, à l'intérieur de la résidence universitaire du 13e arrondissement de la capitale. Des violences qui, racontent des témoins et la victime des coups à Mediapart, ont eu lieu alors que l'étudiant, qui observait la manifestation déborder, de loin, serait retourné en courant dans sa résidence, craignant de subir une charge de la part des CRS.