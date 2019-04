1er-Mai à Paris : alerte maximale le long du parcours

Terrasses vidées, boutiques protégées par d'épaisses plaques de bois ou de métal,... C'est à cela que ressembleront les quartiers de Paris situés sur le parcours des manifestations du 1er mai. Dans un arrêté publié dans l'après-midi de ce 29 avril 2019, la préfecture de police contraint les commerces à fermer, ainsi qu'à mettre en place des moyens de protection contre les dégradations et pillages. Les autorités sont convaincues que des centaines ou des milliers de casseurs vont à nouveau sévir.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/04/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.