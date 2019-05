1er mai : la stratégie des forces de l'ordre

La stratégie des forces de l'ordre pour les manifestations de ce mercredi 1er mai : agir le plus tôt possible pour arrêter les éléments perturbateurs. Pour cela, ils n'ont jamais été aussi nombreux. 7 400 policiers et gendarmes à moto, à cheval et appuyés par des drones qui leur livraient en direct une meilleure lecture de la mobilisation. Plus de 200 personnes ont été placées en garde à vue, certaines seront jugées en comparution immédiate le jeudi 2 mai.



