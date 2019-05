1er mai : les commerçants invités à baisser leur rideau à cause de la menace des casseurs

Les commerçants de la capitale ont été invités à baisser leur rideau en ce 1er mai 2019. L'objectif étant d'éviter de subir le même sort que le Fouquet's. La majorité a reçu l'ordre de fermer leur boutique et de retirer leur mobilier. De leur côté, les gendarmes sont prêts à faire face à toute situation de débordement.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/05/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.