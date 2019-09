239 services d'urgences en grève : votre hôpital est-il concerné ? Consultez la carte

Depuis bientôt six mois, des dizaines de services d'urgence sont en grève, sur le territoire français et dans les départements d'outre-mer. Et le mouvement ne cesse de s'amplifier. Ce mardi, 239 services ont rejoint le mouvement, soit près d'un service sur deux, selon le décompte du collectif InterUrgences. Certains pour un temps défini, d'autres de façon illimitée.