24 heures dans le plus grand aéroport de France

L'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle, c'est 3 257 hectares où ont été bâti quatre pistes et trois terminaux. Le personnel y gère 1 300 vols par jour à bord desquels 200 000 voyageurs s'envolent vers 357 destinations différentes. En coulisses, 80 000 personnes travaillent jour et nuit pour faire tourner le plus grand aéroport de notre pays. L'aéroport compte ouvrir un quatrième terminal d'ici dix ans.





