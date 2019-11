40 % des musulmans français déclarent avoir subi des comportements racistes

Depuis que la France a été frappée par plusieurs attentats terroristes, les tensions montent et la population musulmane se révèle souvent la cible de discriminations, de racisme, voire d'agressions. Un constat confirmé par un sondage Ifop pour l'agence gouvernementale de lutte contre le racisme et la Fondation Jean-Jaurès, révélé ce mercredi par Le Parisien, arguant même que les musulmans en France (entre 5 et 6 millions de personnes) les subissent plus de deux fois plus que le reste de la population, du fait de leurs origines mais aussi, spécifiquement, de leur religion.

Alors que le débat se porte désormais sur l'opportunité d'appeler à manifester, dimanche à Paris, "contre l'islamophobie", cette enquête réalisée au début du mois de septembre, soit bien avant la déferlante de commentaires sur le voile des dernières semaines, tombe à pic dans un réel moment de tensions.

Pour ce faire, l'institut de sondage a testé différentes sphères possibles : discrimination "lors d'un contrôle" de police (13%), "lors de la recherche d'un emploi" (17%), d'un logement (14%). Et, dans le détail, cette étude relève que les discriminations touchent davantage les personnes de 30 à 40 ans et les femmes (46%, contre 38% chez les hommes).