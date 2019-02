Comment l'affaire a éclaté ? Qui est responsable ? 5 questions sur la viande avariée polonaise importée en France

Pour Olivier Andrault, chargé de mission Alimentaire à l'UFC que choisir, "il n’y a pas eu (ndlr : depuis les précédents scandales sanitaires comme Spanghero il y a six ans) de modification fondamentale des obligations en matière de sanitaire et de traçabilité au niveau européen." Sur LCI, le chargé de mission a estimé que "rien n’a changé concernant l’extrême complexité et opacité des procédures d’approvisionnements de l’agroalimentaire."





La provenance de cette viande n'est pas un hasard, selon l'UFC. "Pourquoi les industriels se fournissent-ils en Pologne ? C’est moins cher. Il y a une guerre des prix entre les industriels et la grande distribution. L’objectif est de conserver les marges en allant chercher la viande dans les pays où les exigences sanitaires sont moins importantes."





"Il y a une fraude commerciale terrible", a déclaré sur la radio Europe 1 Christiane Lambert, présidente de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), se disant "révoltée de voir que des circuits commerciaux comme ça existent encore". "C'est totalement anormal que des opérateurs, pour gagner gagner plus, fassent entrer des viandes peu sûres comme celles-ci", a déclaré Mme Lambert. Elle en a appelé à la vigilance du ministère de l'Agriculture et des autorités sanitaires, tout en renvoyant la responsabilité aux choix des consommateurs. "Si le consommateur exige de la viande française en restauration hors domicile, en grande surface et chez son boucher, on ne verra plus ces flux commerciaux frauduleux"", a-t-elle assuré.