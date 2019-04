73.000 personnes au chômage partiel à cause des Gilets jaunes : pourquoi ce chiffre est pour l'heure invérifiable

Pour tenter d'y voir plus clair, nous avons tenté d'avoir accès aux données brutes. Le ministère du Travail se montrant peu coopératif, et les données publiées par la DARES n'étant pas récentes, nous nous sommes adressés aux Direccte de chaque région. Ce sont elles qui sont chargées de récolter localement les données et de les envoyer à la Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP), un organe du ministère du Travail. Elles sont habituées à communiquer et ont souvent des rapports privilégiés avec la presse locale.





Mais là surprise, quelques heures plus tard, nous recevons plusieurs mails, quasiment identiques, nous demandant de nous adresser... au ministère du Travail. Retour à la case départ. "Je suis désolée, on a eu des consignes", nous indique au téléphone une personne travaillant dans une Direccte. Lors d'un précédent échange, l'agente nous avait indiqué que les nouvelles données trimestrielles - pour le début de l'année 2019 - devaient être prêtes en cette fin de semaine. "Si ça se trouve, on nous dira aussi de pas communiquer là-dessus", nous glisse-t-elle toutefois...





Le mystère administratif demeure donc entier. Il faudra dans tous les cas attendre quelque temps pour connaître le véritable impact des Gilets jaunes sur l'emploi partiel. Si nous obtenons d'autres informations, nous ne manquerons pas d'actualiser cet article.