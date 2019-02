VIDÉO - Des enregistrements secrets de la signature de l'armistice de 1940 dévoilés

Ce 22 juin 1940, Hitler ordonne de mettre sur écoute ce wagon, dans le plus grand secret, avant l'arrivée de la délégation française, menée par le général Charles Huntziger et composée des généraux Parisot et Bergeret, du vice-amiral Le Luc, de l'ambassadeur Léon Noël. Le résultat : 6 heures d'enregistrements, captées sur plusieurs dizaines de disques, qui éclairent d'un jour nouveau les négociations entre la France vaincue et une Allemagne conquérante.





Le collectionneur et passionné d'histoire Bruno Ledoux a acheté ces bandes magnétiques pour "quelques milliers d'euros" en 2015, et découvre ensuite leur importance historique. Mais leur parcours au cours de 75 dernières années demeure mystérieux, et leur périple semble démarrer à la Libération de 1944, quand plusieurs malles d'archives du maréchal Pétain sont confiées à des personnes jugées "sûres".