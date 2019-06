75 ans du Débarquement : la valeur du témoignage

À la fin des années 30, Bernard Dargols est parti en stage aux États-Unis. En 1940, la défaite et surtout la poignée de main entre Pétain et Hitler le précipite dans les rangs de l'armée américaine. Il y a quelques semaines, ce rare Français à avoir débarqué en Normandie ce jour-là est décédé. Découvrez son témoignage peu de temps auparavant dans la vidéo ci-dessus.



