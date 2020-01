87% des contrats signés en France sont-ils des contrats courts ?

Invité matinal de France Info, Adrien Quatennens a réagi aux suppressions de postes prévues au sein du groupe Auchan. Le député LFI du Nord a pointé du doigt une situation à ses yeux critique sur le front de l'emploi. "Le travail est extrêmement précaire aujourd'hui, 87% des contrats qui sont signés sont des contrats courts, on a un problème d'activité pérenne dans ce pays et on a un problème de chômage de masse qui persiste", a-t-il lancé.