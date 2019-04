À la découverte du meilleur burger de notre pays !

L'enjeu du concours n'est pas anodin, car le burger est devenu le sandwich préféré des Français. Depuis cinq ans, il a détrôné le classique jambon-beurre. En 2018, il s'en est vendu 1,460 milliard dans le pays. Les concurrents sont là pour séduire les jurys, raconter une histoire autour de leur burger. C'est Anthony Verset, 20 ans et originaire du sud-est, qui remporte la coupe avec son petit pain au vin rouge.



