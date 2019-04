Interpellation musclée au "Bœuf Blanc" à Dijon : désinformation des Gilets jaunes, violences policières... que s'est-il passé ?

Si les forces de l'ordre sont intervenues dans cet établissement présenté comme le QG des street médics, c'est, selon la préfecture, dans l'objectif d'"interpeller un individu soupçonné de violences". D'après une source judiciaire, ces violences auraient été commises sur des policiers plus tôt dans l'après-midi.





Selon M.P., une membre des street médics qui était à l’extérieur du restaurant lors de l’arrivée de la police, "ils sont sortis de leur fourgon comme des fous et ont forcé le passage (...). On ne parle plus de charge là, cela s’est passé de façon tellement monstrueuse." La jeune femme explique qu’ils ont été plusieurs à essayer de leur bloquer l’entrée pour "limiter les dégâts et éviter le saccage du restaurant." Elle affirme avoir reçu des coups de bouclier. "Ils m’ont massacré le dos, je vais faire des radios ce lundi", témoigne-t-elle.





Une employée du restaurant, qui souhaite être désignée par V., nous a confirmé qu’elle avait la 7e côte fracturée, et qu’il lui avait été prescrit 5 jours d’arrêt et 15 jour d’ITT. "Ils sont rentrés avec perte et fracas, les clients ont eu peur, j’ai voulu les éloigner et comme je me trouvais dans le passage, je me suis pris de coups de matraque, ainsi que la gérante". Elle dit souffrir d’un "traumatisme psychologique". La gérante quant à elle, a de très fortes douleurs aux doigts. Elle a consulté un chirurgien ce lundi matin et en saura plus sur son état de santé jeudi.





Après le départ des policiers, ayant réussi à interpeller et évacuer la personne, une femme a fait un malaise et a été victime de convulsions dues à l’état de choc, selon le bilan des street médics. Elle a ensuite été prise en charge par les pompiers. Selon une source judiciaire, nous savons également que 3 policiers ont été blessés, avec respectivement 0 jours, 2 jours et 4 jours d'ITT.