"Un chômeur sur cinq touche plus que son ancien salaire" : pourquoi ce n'est pas si simple

Pour comprendre le problème, il faut se pencher sur le calcul du montant et de la durée de l'allocation chômage en France. Celle-ci se base sur le "salaire journalier de référence", calculé en fonction du nombre de jours travaillés. Pour l'obtenir, il faut diviser la somme des revenus perçus sur les 12 derniers mois par le nombre de jours travaillés. Ce mode de calcul est plus favorable aux personnes qui ont des contrats fractionnés, et donc moins de jours travaillés.





Illustration en comparant deux personnes qui ont travaillé au Smic pendant un an. La première a travaillé avec un seul CDD d'un an, payé 1.200 euros net par mois. Elle a donc le droit à un an de chômage, suivant le principe "un jour travaillé = un jour indemnisé", et touchera environ 900 euros par mois. La deuxième a enchaîné douze CDD de quinze jours par mois sur l'année, et gagnait donc 600 euros par mois. Comme elle n'a travaillé que 180 jours sur l'année, elle n'aura le droit qu'à six mois de chômage, mais touchera également 900 euros car ses revenus n'ont été divisés que par 180 jours et non 365. Son allocation chômage représente donc 150% de son ancien salaire.





La situation évoquée par Muriel Pénicaud ne concerne donc que des personnes qui ne travaillent pas des mois complets, et qui perçoivent très majoritairement des revenus modestes. C'est ce que montrent les chiffres de Pôle emploi : sur ces 600.000 chômeurs, 16% ont droit à une allocation de moins de 750 euros, 33% entre 750 et 1000 euros, 41% entre 1000 et 1300 euros. Soit 90% touchant moins de 1.300 euros. De plus, rappelons-le, ces chômeurs n'ont droit en moyenne qu'à une durée d'indemnisation de sept mois, deux fois plus courte que celle de l'ensemble des demandeurs.





C'est pour cette raison que Laurent Berger, numéro un de la CFDT, avait qualifié de "caricaturale" l'analyse de Muriel Pénicaud, qui permet selon lui à l'exécutif d'affirmer que "les chômeurs profitent du système alors que la plupart ne choisissent pas quand ils travaillent".