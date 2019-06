A partir de mercredi, les pompiers menacent de faire grève jusqu’à la fin de l’été

"Il faut nous donner les moyens de réaliser nos missions", a expliqué André Goretti. Le responsable syndical dénonce "le mépris" du ministre de l'Intérieur, de l'Association des départements de France, de l'Association des maires de France, qui n'auraient pas répondu aux courriers des pompiers. "Il y a un profond malaise au sein de la profession : nous devons répondre à une sur-sollicitation avec de moins en moins d'effectifs et de moyens", selon André Goretti. "Nous assumons de plus en plus de missions qui ne relèvent pas de nos compétences, à cause des manquements des services de l'Etat".





Les pompiers sont en outre confrontés "à de plus en plus de violences verbales et parfois physiques", dénonce le responsable syndical. D’après Le Parisien, le courrier envoyé au ministère de l’Intérieur est pour l’instant resté lettre morte. La grève des pompiers, qui ont une obligation de service minimum, doit démarrer mercredi.