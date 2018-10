A quoi ressemblera le baccalauréat après la réforme ?

La nouvelle grande réforme du baccalauréat qui va s'étaler sur trois ans s'apparente vraiment à une révolution. En effet, les filières L, ES et S vont laisser place à un même tronc commun pour tous les élèves. Ils devront toutefois choisir des spécialités. Cette réforme devrait également créer un bac plus simple à organiser et moins cher.





La semaine dernière, des syndicats d'enseignants s'étaient inquiétés du flou sur les modalités de mise en oeuvre de la réforme du bac, que les élèves entrant cette année en classe de Seconde seront les premiers à connaître. Cette réforme met en place un examen resserré autour de quatre épreuves écrites (dont le français et la philo) et d'un grand oral. Dans la voie générale, les séries S, ES et L sont remplacées par trois matières principales, dites de "spécialité", qui s'ajoutent aux enseignements du tronc commun. Ces trois matières sont ramenées à deux en Terminale et feront l'objet d'épreuves écrites en fin de Terminale.