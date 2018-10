A quoi ressemblera le nouveau baccalauréat en 2021 ?

C'est officiel ! A partir de 2021, le baccalauréat va changer de formule. A noter que cette réforme concerne déjà les élèves de seconde de cette année scolaire 2018-2019. Pour ces derniers, elle promet, entre autres, la fin des séries (L, S, ES). Autres changements, les élèves disposeront également d'un tronc commun et devront choisir deux spécialités parmi douze. Comment les nouvelles épreuves vont-elles concrètement se passer ?



