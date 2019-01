Gilets jaunes : le syndicat de police Alliance demande la création d'un fichier de manifestants violents

Si cette idée d'un fichier pourrait être sur la table, il ne semble pas faire des émules dans tous les syndicats de policiers. Chez Alternative Police CFDT, on a indiqué, dimanche dans un communiqué que "la création d'un nouveau fichier administratif des manifestants violents est inutile et contre-productive". "Un fichier administratif seul ne servira à rien en dehors d’identifier des individus susceptibles d’être dangereux lors de manifestations mais sans aucune action coercitive possible avant un passage à l’acte", estime le syndicat.





Alternative propose à la place, une disposition "plus ferme" et "prise par la justice". "Seule une condamnation d’interdiction de participer à une manifestation, ou de pointer dans un commissariat préalablement à toute participation à un événement 'sensible', apparaît comme la seule solution efficace", selon le communiqué. Près de 50.000 personnes ont manifesté samedi à travers la France pour "l'acte VIII" de la mobilisation des "gilets jaunes", qui a parfois viré à l'affrontement avec les forces de l'ordre.