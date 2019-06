Grève des urgences : les soignants en colère votent la poursuite du mouvement

Le ministère avait également annoncé une enveloppe de 15 millions d'euros censée permettre "aux services d'urgences en tension" de "renforcer leurs effectifs paramédicaux durant la période estivale et de maintenir ainsi un maximum de lits ouverts". Mais ce coup de pouce qui n'en est qu'un très faible, finalement. Il ne représente qu'"une personne de plus pendant 60 jours" par service d'accueil des urgences - il y en a plus de 500 dans le secteur public -, relèvent les grévistes. Conséquence de quoi, le collectif appelle à une "action" devant les agences régionales de santé (ARS) jeudi et à une nouvelle "manifestation nationale" le 2 juillet prochain, a-t-il précisé.