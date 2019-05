La France accueille 28 femmes yézidies et leurs enfants, victimes des exactions de l'Etat Islamique

C'était un engagement d'Emmanuel Macron, au lendemain de sa rencontre avec Nadia Murad, la lauréate du Prix Nobel de la Paix 2018 et survivante des exactions de l'organisation terroriste Etat Islamique. En octobre dernier, le président de la République avait reçu Nadia Murad à l'Elysée et avait, dans la foulée, annoncé des initiatives en faveur de la population yézidie sous la forme notamment de "l'accueil de cent femmes yézidies, victimes de Daech, libérées mais actuellement bloquées et sans soins dans les camps de réfugiés du Kurdistan irakien. Vingt d'entre elles devraient être accueillies d'ici la fin de l'année et les autres en 2019".





L'accueil des femmes issues de cette communauté se poursuit donc : ce mercredi 22 mai, un avion avec 28 femmes yézidies ainsi que leurs enfants, a décollé d'Erbil pour se poser sur le tarmac de l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Ce rapatriement a été organisé par "l’Organisation internationale pour les migrations et financé par le ministère de l’Europe et des affaires étrangères", indique un communiqué du Quai d'Orsay. Au total, ils sont 132 yézidies à avoir quitté la capitale du Kurdistan irakien, ce mercredi 22 mai, a indiqué le directeur du Centre de Crise du Quai d'Orsay, Eric Chevallier, à l'AFP.