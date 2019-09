Nouvelle fuite de gaz dans le quartier Trévise à Paris : les rues bouclées, des habitants évacués

PARIS - Neuf mois après l'explosion survenue rue de Trévise, qui avait fait 4 morts et 66 blessés en janvier dernier, une nouvelle fuite de gaz a été détectée, ce lundi 30 septembre. Les habitants de plusieurs immeubles ont été évacués et le quartier a été bouclé.

Ce lundi 30 septembre, un périmètre de sécurité a été établi dans le quartier Trévise, situé dans le 9e arrondissement de Paris. Des habitants de plusieurs immeubles ont été évacués après la détection d'une fuite de gaz, dans le quartier même où une très importante explosion avait fait quatre morts et 66 blessés en janvier dernier.

Ce lundi soir, une trentaine de pompiers se trouvent sur place avec des agents du réseau Gaz de France (GDF) pour circonscrire la fuite, a indiqué à l'AFP le porte-parole de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP), le lieutenant-colonel Gabriel Plus. "On a évacué des étages de plusieurs immeubles potentiellement concernés par la fuite, et établi un périmètre de sécurité assez large" touchant plusieurs rues et où la circulation est coupée, a-t-il ajouté.