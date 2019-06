Plus de 70 millions de réfugiés et déplacés, dont la moitié d'enfants : un triste record battu en 2018

C'est un record jamais atteint depuis près de soixante-dix ans. L'UNHCR, l'agence nationale des Nations unies pour les réfugiés, vient de publier son rapport annuel et la tendance est alarmante. En 2018, le monde comptait plus de 70 millions de déplacés. En cause, les guerres et les persécutions dans différents endroits du globe.





Le rapport souligne que 2018 a été marquée par la forte progression des déplacements internes en Ethiopie, suite à des violences inter-communautaires, et par une hausse des demandes d'asile présentées par ceux qui fuient la grave crise politique et économique au Venezuela. Et cela, sans compter le conflit syrien qui a également eu pour conséquence de produire un très grand nombre de réfugiés et déplacés, ainsi que les violences au Nigeria.