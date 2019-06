Urgences en grève : un syndicat de médecins porte plainte contre X pour "mise en danger de la vie d'autrui"

Consultée par l'AFP, la plainte pointe l'"attitude" potentiellement "critiquable" des autorités (préfecture, agence régionale de santé et direction du centre hospitalier) et une possible "mise en danger" des patients et des praticiens. En cause, le maintien "insensé" de deux événements sportifs (la traversée du Jura à vélo et une course de moto-cross) "à fort potentiel accidentel", c'est-à-dire susceptibles de provoquer un afflux de patients aux urgences, pourtant déjà victimes d'une "situation catastrophique".