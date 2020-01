VIDÉO - Grève contre la réforme des retraites : l'amertume des salariés obligés de reprendre le travail

A mesure que la mobilisation de poursuit sans qu'elle ne fasse bouger le gouvernement, les chiffres s'érodent et certains des salariés mobilisés contre la réforme des retraites doivent retourner au travail. Nombre d'entre eux ont dû reprendre une activité, essentiellement par nécessité financière. Mais après des semaines de mobilisation, l'amertume et le ressentiment sont parfois présents. Souvent, ils ont repris le travail mais les négociations n'avancent pas aussi rapidement qu'espérées.

Lisa, conductrice de bus à la RATP, a repris le travail mais non sans une pointe de déception. "Si j'avais les moyens, je serais avec eux, du premier jour jusqu'au dernier, même si ça doit durer six mois (...) On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a", dit-elle au micro de TF1.

En décembre dernier, le Premier ministre a notamment proposé à la PDG de la RATP, le maintien de la retraite actuelle pour tous les agents RATP partant avant 2037. Pour ceux qui partiront après 2037, un mode de calcul plus avantageux que celui prévu jusqu'à présent est sur la table. Reste que ces propositions ne convainquent pas. Ce n'est pas d'ailleurs pas l'avancée des négociations qui ont incité un autre employé interrogé par TF1 à mettre fin à la grève. "Ça commençait à faire juste financièrement". "Si cela ne tenait qu'à moi, j'aurais tenu encore six mois", précise-t-il.

Jean-Philippe, chauffeur lui aussi, s'attend à avoir un salaire divisé par deux, ce mois-ci, après trois semaines de grève. Pour son retour au travail, il lui faudra "restaurer l'image de la RATP" et, pour le moment, c'est assez difficile. "Les rapports entre les usagers et les agents RATP sont assez tendus. Ça m'embête pour les gens, on les côtoie toute la journée et on va les côtoyer à nouveau le reste de l'année", explique cet agent.