Acte X des Gilets jaunes : à quoi faut-il s'attendre ?

Toulouse devrait également être un des points névralgiques de la manifestation. "Nous invitons toutes les villes qui le peuvent à se joindre à nous pour l'acte X à Toulouse", annonce l'organisateur. Maxime Nicolle, alias "Fly Rider", a entendu l'appel. Il a fait savoir dans des vidéos diffusées en direct sur sa page Facebook qu'il s'y rendrait s'il trouve les moyens financiers. "Éric a déjà mis l’acte 10 sur Paris. Pour Priscillia, il y a une pétition et un acte qui sera mis. Moi je vais essayer d’aller à Toulouse ce week-end mais ça coûte une blinde", a-t-il confié dans un Facebook live le 15 janvier. Une nouvelle qui a été plus ou moins bien accueillie par les Gilets jaunes locaux.





Pour la première fois, le jeune homme ne devrait donc pas défiler avec Priscillia Ludosky. Maxime Nicolle assure qu’il faut continuer à se mobiliser, et ce malgré les différends qui peuvent exister dans le groupe : "Vous ne vous battez pas pour trois personnes qui passent à la télé. Vous vous battez pour remplir votre frigo, pour que vos gosses aient une éducation et que vos anciens ne crèvent pas dans des Ehpad. Nous, on permet juste de transférer plus vite un message, le reste on n’en a rien à cirer." La jeune femme n'a de son côté pas encore indiqué son lieu de manifestation.





Différentes pages relaient la manifestation qui se veut pacifiste, la plus importante "Acte X - Toulouse en colère !" rassemble 4400 personnes intéressées et 1300 participants ce jeudi soir.