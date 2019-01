Mobilisation, incidents, "Nuit jaune"... Ce qu'il faut retenir de l'"acte 11" des Gilets jaunes

- Bordeaux : Une figure de la contestation a été interpellée dans la soirée, avant d'être entendue et remise en liberté. Maxime Nicolle a été brutalement interrompu en plein direct sur sa page Facebook. Celui qui s’est fait connaître sous le pseudo Fly Rider était venu manifester et avait décidé de répondre à l’appel d’une "Nocturne chez Juppé". Il s’était rassemblé vers 20h avec environ 200 manifestants lorsqu’il a été interpellé. L’homme "faisait partie d'un attroupement à qui il a été donné l'ordre de dispersion. Malgré cet ordre, il est resté et a incité les autres à faire de même", selon la préfecture. Dans l’après-midi, ce sont environ 5000 personnes qui ont défilé d'après les estimations de plusieurs médias, dont l'AFP. 49 autres personnes ont été interpellées, selon la préfecture.





- Toulouse : Plusieurs milliers de Gilets jaunes ont aussi manifesté à Toulouse où plusieurs incidents ont eu lieu, tels que la dégradation des vitrines d’une banque ou la casse de mobilier urbain. Dix personnes ont été interpellées et une personne est blessée, selon un bilan provisoire de la préfecture. Lors du dixième "acte", la ville avait enregistré un record de participation avec plus de 10.000 Gilets jaunes.





- Évreux : Quelques tensions ont éclaté à Évreux à la mi-journée, où environ 800 Gilets jaunes étaient mobilisés, selon les forces de l'ordre. Vers midi, des manifestants ont lancé des projectiles et incendié des poubelles à proximité du commissariat avant d'être dispersés par des tirs de gaz lacrymogènes. Plus tard, certains sont arrivés à pénétrer dans les locaux de la police municipale avant d'être délogés par les agents nationaux. Simultanément, il y a eu quelques feux de poubelles et de véhicules vers l'Hôtel de ville. Deux personnes ont été interpellées, selon un bilan provisoire.





- Mans : Au Mans, dans la Sarthe, les vœux de Stéphane Le Foll ont été perturbés par des Gilets jaunes qui ont forcé l’entrée du palais des Congrès. En tout, 300 manifestants étaient dans les rues de la ville.