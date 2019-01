"Acte 11" - Les Gilets jaunes changent de stratégie, pas les forces de l'ordre : à quoi faut-il s'attendre samedi ?

Sur Facebook, un événement créé par le groupe "Nuit Jaune", mais relayé par Éric Drouet, propose une "première nocturne", à Paris. Les organisateurs désirent créer un lieu pour une "expression citoyenne sans violence". "Cette nocturne ne sera pas violente et menaçante, elle sera citoyenne et pacifiste." Et d'ajouter qu’elle servira à "débattre, échanger et revendiquer nos véritables doléances." Un vocabulaire qui rappelle celui du mouvement Nuit debout, qui avait débuté dans la capitale en mars 2016 à la suite des premières manifestations contre la Loi Travail. Une ressemblance poussée à son paroxysme : cet onzième "acte" devrait avoir lieu sur la place de la République et l’image d'illustration a été prise à cette occasion.