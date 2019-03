"Acte 16" des Gilets jaunes : un "sit-in géant" pour faire du neuf en mars

Pour la première fois, Priscillia Ludosky a pris la parole avec des groupes écologistes. Plusieurs actions communes ont lieu depuis le 27 décembre, comme le blocage d’un entrepôt Amazon. Cette fois-ci l’alliance jaune-vert semble plus affirmée. "Il faut une nouvelle fiscalité qui taxe les pollueurs et protège les ménages modestes", a-t-elle ainsi estimé. C’est pourquoi les Gilets jaunes, ou du moins ceux qui la soutiennent, devraient s’associer à la journée Youth for Climate. Cet événement, organisé par des étudiants, prévoit une grève mondiale pour alerter sur les enjeux climatiques et demander une réponse politique à la hauteur. Cette initiative compte ce mardi 1500 participants sur Facebook et plus de 11.000 intéressés.