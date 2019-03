"Acte 17" des Gilets jaunes : "sit-in géant" à Paris, Gilets verts... En mars, la mobilisation se renouvelle

Une union jaune et verte qui se reproduira dès le lendemain. Des associations écologistes, dont Alternatiba, ont ainsi prévu un "Printemps climatique et sociale". Les organisateurs prédisent, avec une certaine emphase, déjà qu'il sera "le plus grand rassemblement de l'Histoire pour la justice climatique". Une double revendication qui a séduit Priscillia Ludosky qui appelle encore une fois à se joindre aux rangs verts. Et qui a tout à y gagner puisque l’événement sur Facebook bat des records avec plus de 10.000 participants et 92.000 intéressé(e)s.





Cependant, la question de verdir le gilet jaune divise. Éric Drouet n’a par exemple pas relayé cet appel. Au contraire, il a partagé une autre initiative pour "un nouveau 17 novembre" afin de fêter les quatre mois de la contestation. Un événement est déjà organisé. Intitulé "acte 18", il lance un "ultimatum". "Nous lançons un ultimatum au président Macron et au gouvernement, nous voulons que nos revendications soient respectées, nous appelons toute la France à monter sur Paris." Sur Facebook, cette initiative bat des records de participation. Pour le moment, ce jeudi, 44000 personnes disent y participer quand 14.000 sont intéressées. Dans un "live" ce lundi 4 mars, celui qui est à l'initiative du premier "acte" est très optimiste. "Je pense , vu les discussions que j’ai eues avec les personnes sur le terrain, que ce sera l’une des dates les plus importantes depuis le 17 novembre". Et de donner des consignes : ne pas emprunter les péages proches de Paris, ne pas "arborer le gilet jaune" et "réfléchir" à une façon de justifier le déplacement. Car, selon lui, "ils vont tout faire pour éviter que le plus grand monde rejoigne Paris".