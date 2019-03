Gilets jaunes : pourquoi ce 18e samedi est plus violent que les précédents

Si redonner du souffle à la mobilisation est le principal objectif dans les groupes Facebook, il s’accompagne d’un réveil de la violence. Depuis près de deux semaines, la page "Cerveaux non disponibles", qui fait partie des organisateurs du 18e "acte" sur Facebook, partage des clips galvanisants. Et massivement partagés. Dignes de bande-annonces hollywoodiennes, ils sont visualisés des dizaines de milliers de fois.





L’une des vidéos, intitulée "appel à tous les citoyens", a été partagée par Éric Drouet, Priscillia Ludosky et Maxime Nicolle. Elle condense des extraits de mobilisations passées et estime qu'"après avoir manifesté dans toutes les villes de France", Paris "appelle" les Gilets jaunes. Mais la plus populaire reste celle postée ce jeudi. Et partagée plus de 35.000 fois. Elle peut paraître insolite à première vue, utilisant en bande-son la chanson "Résiste" de France Gall. Mais elle permet clairement d’alimenter une certaine agressivité. Débutant avec des images de Gilets jaunes appelant à s’unir "en masse", elle montre ensuite le ministre de l’Intérieur et des violences policières. Avant que n’arrivent des images de guérillas urbaines : des manifestants qui bousculent des forces de l’ordre sous l’Arc de Triomphe, Christophe Dettinger, l’ancien boxeur, qui frappe un gendarme, ou la porte du ministère de Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement, détruite.