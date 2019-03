"Acte 18" des Gilets jaunes, Marche du siècle et Marche des solidarités : à quoi s’attendre ce samedi ?

Entre covoiturages et hébergements, plusieurs groupes appellent à se rendre dans la capitale pour une action coup de poing. Alors pour s'organiser, chacun aura un lieu de rendez-vous bien précis à Paris. Dès 10h, ils se réuniront sur le parvis de la Gare Saint-Lazare pour les régions d'Ile-de-France et du Centre, sur celui de la Gare du Nord pour les régions du Nord et de l'Est, évidemment à Montparnasse pour les régions de l'Ouest et pour celles du Sud, ce sera sur la Place du Châtelet. Et où convergeront-ils? Les avis divergent. Dans un direct partagé mardi soir, Maxime Nicolle préfère garder le suspense. "Je ne diffuserai absolument aucune information sur les horaires et lieux de rendez-vous", prévient le Gilet jaune, estimant que cela "facilite le travail de l'État". Éric Drouet quant à lui donne rendez-vous, comme chaque semaine, sur les Champs-Élysées. Et pour ceux qui sont à l'initiative de l'événement, le lieu a été annoncé jeudi dans l'après-midi : ce sera direction le 55, rue du Faubourg-Saint-Honoré pour "faire le siège de l'Élysée".