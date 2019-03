Champs-Elysées saccagés : Anne Hidalgo en colère, Wauquiez estime "qu'on a laissé les violences dégénérer"

"Hier a probablement été la journée la plus volumineuse en terme de dégâts, estime la mairie de Paris. "Tous les magasins des Champs-Elysées ont été cassés." La maire PS de la capitale Anne Hidalgo a condamné "avec la plus grande fermeté" ces "insupportables exactions" et a demandé à être reçue par le Premier ministre "afin d'évoquer avec lui les mesures qu'il envisage de prendre pour sortir de la crise et protéger Paris". "Cette situation ne peut plus durer. Les Parisiennes et Parisiens ont droit à la sécurité. Les commerçants doivent pouvoir travailler sans avoir à craindre que leur commerce soit saccagé. J'appelle à ce que des solutions soient rapidement trouvées en faveur d'un retour au calme", a écrit la maire de Paris, sur Twitter.