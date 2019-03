Acte 19 des Gilets jaunes : ces questions que soulève la mobilisation des militaires de l'opération Sentinelle

"Si vous mettez un militaire devant un bâtiment, vous lui dites de protéger le bâtiment et quelqu’un vient quand même ? Il fait quoi ? Il tire ?" Voilà la crainte et la critique qu'a exprimé le leader de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon mercredi soir lors d’un débat entre chefs de partis sur le plateau de BFMTV. "Contrairement à la police et la gendarmerie, les militaires de la force Sentinelle ne sont pas formés ni équipés pour maintenir l'ordre. En cas de problème que feraient les militaires? Recourir à leurs armes ? Ce serait irresponsable" a de son côté tweeté le député LR Eric Ciotti.





Personne ne peut prédire qu'aucun soldat ne fera usage de son fusil d’assaut Famas samedi prochain, mais auprès de l'AFP, une source gouvernementale a insisté sur le fait que les militaires Sentinelle étaient déjà habitués à ces situations, et qu'en aucun cas consigne ne leur serait donnée de tirer. "On va faire en sorte qu'il n'y ait pas de contact. Et si ça arrive, les militaires savent comment réagir. Ils sécurisent le périmètre et appellent les flics, ils s'en remettent aux autorités compétentes. Ce sont des choses qui arrivent tous les jours, pas seulement en cas de manifestation des Gilets jaunes" a-t-elle expliqué.